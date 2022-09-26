Bakanlık, Amed-Bursa maçında stada kaçak sokulan bayraklar için harekete geçti Güncel Haberler İçişleri Bakanlığı, Amed Sportif ve Bursaspor arasında oynanan ikinci lig mücadelesinde stada kaçak yollarda sokulan ve provakatif amaçlarla kullanılan bayraklar için soruşturma başlattı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. "FIRSAT VERİLMEYECEKTİR" Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. "SORUŞTURMA BAŞLATILDI" Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Türkiye Futbol Federasyonu İçişleri Bakanlığı Bursaspor Spor Güncel Haberler

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