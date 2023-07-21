Terör örgütü PKK'nın sözde finans ağına ağır darbe! 2 kişi yakalandı, biri resmen büyük balık

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın sözde finans kolunda faaliyet gösteren G.K. ve D.İ.'nin Konya'da yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında yurt dışında bulunan diğer şüpheliler hakkında da aranma kaydı çıkarıldı. Terör örgütünün kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi G.K.'nin, terör örgütünün sözde dış koordinasyon sorumlusu olduğu tespit edildi.

Terör örgütü Pkk'nın sözde finans kolunda faaliyetlerde bulunan ve yurtdışından gelen dernek paralarının dağıtımını sağlayan G.K. ile D.İ. Konya'da yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNASNMAN SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Pkk'nın yurtdışı derneklerden elde ettiği paraların dağıtılmasında görevli G.K. ile D.İ.'nin Konya'da yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörle Mücadele birimleri ve MASAK Raporları incelemelerinde PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K ve H.Ö hakkında "Aranma" kaydı çıkarılmıştır.

ÖRGÜTÜN KURUCULARINDAN KAYTAN'IN YEĞENİ

Gözaltına alınan şüpheli G.K'nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenmiştir. G.K'nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir."