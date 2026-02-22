Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da esnafı ziyaret etti

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çankaya'da teravih namazı kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti ve hayırlı kazançlar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, dün akşam yapılan ziyarete ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Maltepe Camisi'nde teravih namazını hemşehrilerimizle birlikte eda etti. Teravih sonrası esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
