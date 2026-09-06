Haberler

Bakan Çiftçi: OVP ülkemize önemli katkılar sunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın, ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" "Terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın; ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü, istikrarlı ve müreffeh Türkiye yürüyüşünün kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın, ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir. Çünkü yatırımın da üretimin de istihdamın da büyümenin de temelinde huzur, güven ve istikrar vardır. Orta Vadeli Program'ın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı: Bile bile lades demiş

Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler

Süper Lig'de tarihi galibiyet! Rakibin içinden geçtiler
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü

Penis büyütmek isterken öldü! Milyoner iş insanına altın tabut
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı

Yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi

Yapay zeka değil gerçek!