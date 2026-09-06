Bakan Çiftçi: OVP ülkemize önemli katkılar sunacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın; ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü, istikrarlı ve müreffeh Türkiye yürüyüşünün kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın, ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir. Çünkü yatırımın da üretimin de istihdamın da büyümenin de temelinde huzur, güven ve istikrar vardır. Orta Vadeli Program'ın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA