İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat, Gökçeada ve Ayvacık ilçesinden gelen muhtarları kabul etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkaleli muhtarları kabul etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat, Gökçeada ve Ayvacık ilçesinden gelen muhtarları kabul etti.

Bülent Turan, muhtarlara bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi verip, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdirdi.

Ülkenin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'yi de unutmadıklarını belirterek, fırsat oldukça Çanakkaleli hemşehrilerini Bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Turan'a görevinde başarılar dileyen heyet, daha sonra fotoğraf çektirdi.