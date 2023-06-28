İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'de Bayram Namazı Kıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kıldı. Turan ve beraberindekiler, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kıldı.

Turan ve babası Sadettin Turan ile Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Lapseki Sahil Camisi'nde bayram namazlarını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına, Lapseki Belediye Bakanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut ve çok sayıda kişi katıldı.