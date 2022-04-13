İçecek yüklü TIR yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçecek yüklü TIR yandı

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
 - Güncelleme:
İçecek yüklü TIR yandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde içecek yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde içecek yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaza akşam saatlerinde Tarsus Pozantı TEM Otoyolu Gülek mevkisinde meydana geldi. Yaşar G. yönetimindeki 42 CZur 82 plakalı içecek yüklü TIR, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Yaşar G., TIR'ı emniyet şeridine çekerek ihbarbar bulunduktan sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın kupa kısmını saran yangını söndürdü. Yangın sonrası TIR kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title