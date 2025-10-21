Haberler

İBB Yolsuzluk Soruşturması: Hamdi Akın İfadeye Çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi alınacak. Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında birçok suçlamada bulunulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
