İBB, Silivri'de Çiftçilere Yazlık Fide Dağıttı

İBB, Silivri'de Çiftçilere Yazlık Fide Dağıttı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri'de düzenlenen törenle çiftçilere yazlık fide dağıttı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, çiftçiliğin önemine vurgu yaptı ve desteklerin devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Silivri'de bazı çiftçilere yazlık fide dağıtımı yapıldı.

Değirmenköy Mahallesi'nde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bir memleketin ancak üreticisiyle güçlü olduğunu söyledi.

Aslan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Memleketimiz, çiftçilerimizin memleketidir.' demişti. Öyleydik. Her şeyin en güzelini bizim çiftçilerimiz yetiştirirdi, üretirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye toprağının bereketli, çiftçilerinin de çok çalışkan olduğunu dile getiren Aslan, bir köylü çocuğu olarak çiftçiliğin zorluklarını bildiğini belirtti.

Aslan, İBB'nin 2020-2025 yılları arasında İstanbullu çiftçilere, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılıkla uğraşan üreticilere verdiği destekleri aktardı.

Konuşmaların ardından bazı çiftçilere, yazlık fide dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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