İBB Meclisi'nde belediyenin metro aracı alımı için 871 milyon 200 bin avro borçlanması kararlaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kirazlı-Halkalı hattına 272, Çekmeköy-Sultanbeyli hattına 150 metro aracı alınması için belediyenin 871 milyon 200 bin avro tutarında borçlanması oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergelerinin ve gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün borçlanma maddeleri görüşüldü.

Bu kapsamda, Kirazlı-Halkalı raylı toplu taşıma sistemine 272 metro aracı temini ve işletmeye alma işi için 571 milyon 200 bin avro ve KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma, iç borçlanma, yurtdışı tahvil, yurtiçi tahvil veya ilgili mevzuatlar çerçevesinde diğer çeşitli finansal enstrümanların kullanılabilmesi hususunda borçlanma yetkisi istendi.

Ayrıca, Çekmeköy-Sultanbeyli raylı toplu taşıma sistemine 150 metro aracı temini ve işletmeye alma işi için de 300 milyon avro ve KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma, iç borçlanma, yurtdışı tahvil, yurtiçi tahvil veya ilgili mevzuatlar çerçevesinde diğer çeşitli finansal enstrümanların kullanılabilmesi hususunda borçlanma yetkisi talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, borçlanma talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'nin 3 iştirak şirketi için sermaye artırımı kararlaştırıldı

Toplantıda, İBB iştirak şirketleri İSBAK AŞ'ın 1,7 milyar lira, İSFALT AŞ'nin 7,7 milyar lira ve AĞAÇ AŞ'nin 1,1 milyar lira sermaye artırımı maddeleri görüşüldü.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, bu iştirak şirketlerin kötü yönetildiğini ve kaynaklarının siyasi amaçlarla üçüncü kişilere aktarıldığını düşündüklerini, bu yüzden bu kararı reddedeceklerini söyledi.

CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir ise İSBAK'ın 1,7 milyar liralık sermaye artışının, zararı kapatmak için kullanılan bir kaynak olmadığını kaydetti.

O zararın zaten gerçekleşmiş bir zarar olduğunu kaydeden Demir, "Biz bundan sonraki süreçte yeni yatırımlarla şirketlerimizin kötü geçen 2025 yılına rağmen bundan sonrasında bir daha İSBAK gibi ve daha sonra adı geçecek diğer şirketler gibi benzer durumları yaşamaması için böyle bir talepte bulunuyoruz." dedi.

Demir, şirketlerin nakit ihtiyacı ve yatırımlar için sermaye artırımı talebinde bulunduklarını kaydetti.

Mecliste, iştirak şirketleri İSBAK AŞ, İSFALT AŞ ve AĞAÇ AŞ'nin sermaye artırımı AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.