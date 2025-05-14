İBB Meclisi'nde Su Zammı Üzerine Soru Önergesi Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul'da suya yapılan zamlara ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kaya Kocaman, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği dönemde yaptığı açıklamalarda, suyun bir insan hakkı olduğunu ifade ettiğini, İstanbul'da suyun ucuzlayacağını, özellikle dar gelirli hanelerin suya erişiminin kolaylaşacağını taahhüt ettiğini söyledi.

Kocaman, şöyle devam etti:

"Ancak geride kalan 5 yıllık süreçte bu vaatlerin tam aksine bir politika izlenmiş, İstanbulluların kullandığı suya yaklaşık yüzde 1000 oranında fahiş zam yapılmıştır. Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, temel bir yaşam hakkı olan suyun sübvanse edilmesi ve fiyatlandırma politikasının insan odaklı olması gerekirken, İBB yönetiminin suyu ticari bir meta gibi değerlendirerek piyasa koşullarına göre zam yapması, bu ilkeyle açıkça çelişmektedir. Dahası, bu astronomik zamlara rağmen ne yeni bir su kaynağı yatırımı gerçekleştirilmiş, ne kayıp-kaçak oranlarında anlamlı bir düşüş sağlanmış ne de altyapı güçlendirme projelerinde somut bir ilerleme kaydedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kentte 2019-2024 döneminde mesken aboneleri için geçerli olan su fiyatlarında toplam kaç kez zam yapıldığını soran Kocaman, şunları kaydetti:

"Bu zamların ortalama ve kümülatif oranı nedir? Göreve gelindiğinde metreküp fiyatı neydi, bugün ne seviyededir? Son 5 yılda su fiyatlarındaki artışın enflasyon oranlarıyla karşılaştırıldığında hangi seviyede olduğu hesaplanmış mıdır? Görev öncesi kamuoyuna açıklanan 'suyu ucuzlatma' vaadinden neden vazgeçilmiştir? Bu politik değişikliğin arkasındaki gerekçeler nelerdir? Suyu ticari bir ürün gibi fiyatlandırmak yerine, dezavantajlı gruplar için sübvanse edilen sosyal tarife modeli oluşturulması yönünde herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak 2023 yılı içerisinde su faturası desteği ya da başka bir sosyal yardım uygulaması yapılmış mıdır? Varsa kaç haneye, hangi miktarda destek sağlanmıştır?"

Mecliste soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.