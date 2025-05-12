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İBB Meclisi'nde İhalelere İlişkin Soru Önergesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

İBB Meclisi'nde İhalelere İlişkin Soru Önergesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ihalelere ilişkin verilen soru önergesini oy birliğiyle kabul etti. AK Parti'li Meclis Üyesi Adem İnce, şeffaflık ve usulsüzlük iddialarına dair önemli sorular yöneltti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyedeki ihalelere ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem İnce, İBB'nin gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin, kamu kaynaklarının kullanımı açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

Son dönemde belediyeye bağlı birimlerde yürütülen bazı ihalelere dair usulsüzlük iddialarının yargı sürecine yansıması ve kamuoyunda bu ihalelere ilişkin şeffaflık tartışmalarının artmasının, bu alandaki uygulamaların denetlenmesini zorunlu kıldığını belirten İnce, "2019 yerel seçimleri sonrasında İBB yönetimi tarafından şeffaf belediyecilik ilkesi çerçevesinde 'canlı yayınlanan ihaleler' ve 'herkese açık ihale süreçleri' gibi önemli taahhütlerde bulunulmuştu. Ancak bu vaatlerin hangi ölçüde hayata geçirildiği ve hangi ihale yöntemlerinin ağırlıklı olarak tercih edildiği konusundaki belirsizlikler devam etmektedir." diye konuştu.

İnce, "2019 yılı ocak ayından bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idareler tarafından gerçekleştirilen toplam ihale sayısı ve toplam sözleşme bedeli nedir?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Bu ihalelerin, ihale yöntemi bazında yıllara göre dağılımı nasıldır? İhale yöntemlerinin belirlenmesinde kullanılan idari ve teknik gerekçeler nelerdir? Özellikle istisnai yöntemlerin kullanıldığı durumlarda hangi iç denetim mekanizmaları devreye alınmaktadır? İBB ve bağlı iştirakleri tarafından yürütülen ihalelere ilişkin olarak kamuoyuna açık herhangi bir istatistiksel raporlama veya periyodik açıklama yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, bu veriler hangi platformlar üzerinden, ne sıklıkla yayımlanmaktadır? 2019 yerel seçimleri sonrasında İBB yönetimi tarafından duyurulan 'Canlı yayınla izlenebilir ihale süreci' kapsamında, 2019'dan bugüne kadar kaç ihale canlı yayınlanmıştır? Bu sayı, toplam ihale sayısının yüzde kaçına tekabül etmektedir? Canlı yayın dışı bırakılan ihaleler için hangi gerekçelerle istisna uygulanmıştır?"

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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