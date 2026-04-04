Silivri'de 'Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtım Töreni' düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2026 yılı tarımsal destekleme projeleri kapsamında "Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtım Töreni" Silivri'de düzenlendi.

Yenimahalle Pazar ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, mazot, gübre, ilaç ve sulama maliyetlerindeki artışın üreticiyi zorladığını, bunun da gıda arzını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Bu süreçte yerel yönetimlerin sorumluluğunun arttığını belirten Aslan, çiftçinin kazanmasının toplumun tamamı için önem taşıdığını ve üretimde yaşanacak yavaşlamanın gıda güvenliğini riske atabileceğini söyledi.

Çiftçilere, 7 yılda, 1 milyar 400 milyon lira civarında nakdi destek sağladıklarını aktaran Aslan, "Gübre, mazot, fide verdik. Yıllık 200 milyon lira İstanbul'da tarıma destek veriyoruz." dedi.

Aslan, 2020 yılında sebze fidesi desteğiyle başlatılan sürecin zamanla mazot, gübre, arı yemi ve balıkçılık gibi birçok alanı kapsayacak şekilde genişlediğini söyleyerek, "2020 yılında 693 olan desteklenen çiftçi sayımız bugün 10 bin 818'e yükseldi. Bugüne kadar sağladığımız 667 milyon liralık desteğe, 2026 yılında 300 milyon liralık yeni bir paket daha ekliyoruz. Tüm bu destekleri çiftçimizden hiçbir katkı payı almadan, yüzde 100 hibe olarak sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, parti temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilere tohumların dağıtılmasıyla tören sona erdi.