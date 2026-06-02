İBB Davası'nda iş insanından çarpıcı savunma

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan iş insanı Yunus Göçer, şirketinin yaptığı organizasyonlara "Ak Parti mitingleri ve kongreleri, CHP mitingleri ve kongreleri, ülkenin önde gelen 20'den fazla sanatçı sanatçının turne ve konserleri" örneklerini verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 43'üncü gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu iş insanı Yunus Göçer, temsilcisi olduğu şirketin 2011 yılında kurulduğunu ve halen birçok iş yapmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz organizasyonlardan örnekler vereyim. 2011 yılında Erzurum'da düzenlenen Gençler Avrupa Kış Oyunları, 2 bin 500 sporcu. 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları, 3 bin sporcu. 2016 yılında Antalya'da düzenlenen ve 8 ay süren EXPO, 200 konser. 2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Universiade Üniversitelerarası Kış Oyunları, 200 sporcu. 2020 ve 2026 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu. 2017 yılında Samsun'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Deaflympics. Türkiye F1 Formula yarışları. AK Parti mitingleri ve kongreleri, CHP mitingleri ve kongreleri, ülkenin önde gelen 20'den fazla sanatçı sanatçının turne ve konserleri. Firma olarak ses, ışık, görüntü, canlı yayın, mobil LED, mobil TIR sahne, çadır, staf ve podyum alanında hizmet veren bir firmayız. Şirket demirbaş listesi ve çalışan sayısı incelendiğinde iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkacaktır. Yalan tanık beyanlarından dolayı iki şirketimiz de maliye tarafından koda alındı. Vergi mahkemesinde açtığımız iki davayla kottan çıkabildik."

"İDDİA MAKAMI ARAŞTIRMAYA GEREK DUYMAMIŞ"

Burada etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Köseoğlu'na da huzurunuzda sordum. Gökhan Köseoğlu da Tentek firmasının herhangi bir malum fatura kestiğini söylemediğini iddia etti. Çünkü iki şirketimizin çalışan sayısı yaklaşık 40 kişidir. Bu kişilerin çoğu teknik kökenli insanlardır. Çalışanlarımızın SGK bedelleri tarafımızca düzenli ödenir. Vergilerimiz düzenli ödenir. Bunun için bir bilirkişi incelemesi yaptırıldığında çalışan sayısı, defter kayıtlarımızdaki düzen, ödenen vergiler ve benzeri her detay ortaya çıkacaktır. Bu konuda da mahkemenizden inceleme talep ediyoruz. Eylem 79'dan yargılanıyoruz. Eylem 79'da öncelikle yapılması gereken düzeltmeleri belirtmekte fayda vardır. İddia makamı kamu zararını 18 milyon 784 bin 580 TL olarak belirtmiştir. 79'uncu eylemde BTG firmasıyla hiçbir bağlantısı olmayan Wolf Medya'nın sözleşme bedeliyle BTG'nin sözleşme bedeli toplanmış ve bir kamu zararına ulaşılmış. Bu da her iki firmanın sözleşme bedellerinin toplamına denk gelmektedir. BTG'nin sözleşme bedeli 9 milyon 345 bin TL'dir. İddia makamı yine araştırmaya gerek duymadan sözleşme bedelinin tamamını kamu zararı olarak belirtmiştir"

"O SERBEST BIRAKILDI, BEN TUTUKLANDIM"

Bir diğer firma yetkilisiyle birlikte aynı suçlamayla gözaltına alındığını, kendisinin tutuklanıp meslektaşının serbest bırakıldığını oysa ikisinin de serbest olması gerektiğini savunan Göçer şöyle devam etti:

"79'uncu eylemde iki suç isnadı mevcuttur. Tarafa yöneltilen suçlama TCK 158 ve çeşitli bentleridir. Aynı suçlama diğer firma yetkilisine de yapılmıştır. Enteresan olan kısmı, adaletin nasıl da çarpıtılarak uygulandığının güzel bir örneğini vereceğim size. Diğer firma yetkilisiyle beraber, yani Wolf Medya'nın sahibiyle beraber gözaltına alındık. 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifadelerimiz alındı. O serbest bırakıldı, ben tutuklandım. İddianameyi incelediğimde iddia makamı beni bir eylemle, yani eylem 79'la yargılarken onu 14 eylemle yargılamaktadır. Ben içerideyim, o dışarıda. Olması gereken de onun dışarıda olmasıdır zaten ama olması gereken bir şey daha var. Benim de dışarıda olmam gerekiyordu. 80'inci eylem toplam 34 sayfadan ibarettir. Bu sayfaların 30 tanesi outdoor reklam işi ile ilgili olup 4 sayfası bizimle ilgilidir. 4 sayfada da kamu zararına ilişkin tek bir ne soyut ne de somut delil yoktur. 2-3 tanık beyanı mevcuttur. Tanık demeye de şahit lazım, ben tanık olduklarını da düşünmüyorum. O da kamu zararına ilişkin değildir. İddia makamı sözleşmeyi yapmayıp kamu zararına delil olarak göstermiştir. Kültür A.Ş ile yapmış olduğum bu sözleşmede hileli bir davranışım asla mevcut değildir. Kanun ve Kültür A.Ş kuralları neyi gerektiriyorsa aynen, harfiyen onu uyguladık."

"SERDAR HAYDANLI İLE YAKİNEN TANIŞIRIM"

Diğer bir iddia Serdar Haydanlı. Serdar Haydanlı ile yakinen tanışırım. Serdar Haydanlı muhtemelen buraya ifade vermeye gelecektir. Zat-ı alilerine burada şöyle bir soru yönelteceğiz hepimiz. Muhtemelen avukatlar da yöneltecek. Serdar Haydanlı, sahip olduğum firmaların kimin adına olduğunu inşallah burada ikrar edecektir ama ben o cesaretinin olduğunu sanmıyorum. 6 Mayıs 2025 tarihli ifadesinde 'BTG LTD. ŞTİ. firması, sahte fatura kesen şirketlerdendir' diyor. Şimdi herkese soruyorum. BTG şirketi bize aittir, aile şirketimizdir. Tentek şirketi de bize aittir, aile şirketimizdir. Tentek şirketinin ben tutuklandıktan sonra ve Serdar Haydanlı'nın ifadesinden dolayı koda alındığında ben size beyan ettim. Koddan çıktığımızı da Vergi Mahkemesi, 15. Vergi Mahkemesi'nin kararıyla koddan çıktığımızı da size burada söyledim. Mal varlığı olan, çalışan sayısı olan, yaklaşık 4 milyon dolar mal varlığı olan Tentek, kalkıp yine 3-4 milyon dolar mal varlığı olan bir şirkete naylon fatura keser mi? Bu hayatın olağan akışına aykırıdır."

Kaynak: ANKA