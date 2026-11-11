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IAEE COP 2026 Sempozyumu Antalya'da 36 ülkeden 100'den fazla katılımcıyı ağırlıyor

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IAEE COP 2026 Sempozyumu, 'Çalkantılı zamanların enerji ekonomisi ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi' temasıyla Antalya Belek'te başladı. 36 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcıyı buluşturan sempozyum, enerji ve iklim değişikliği konularında COP31'e katkı sunmayı amaçlıyor.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğince (IAEE) düzenlenen IAEE COP 2026 Sempozyumu, yerli ve yabancı akademisyenleri, kamu ve özel sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturdu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı, "Çalkantılı zamanların enerji ekonomisi ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi" temasıyla düzenlenen sempozyum, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademi, özel sektör ve kamuyu enerji ekonomisi çatısı altında bir araya getiren IAEE ağı üzerinden Türk enerji sektörünü dünyayla buluşturan bir dernek olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

2007 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına yapılan başvuru sonucunda Türkiye'nin Taraflar Toplantıları'na (COP) katılmak üzere "Araştırma Kuruluşları" kategorisinde akredite edilen ilk kuruluşu olduklarını dile getiren Kumbaroğlu, COP31'in Antalya'da düzenlenmesini de bu açıdan önemsediklerini belirtti.

Kumbaroğlu, Dernek olarak COP31 alanında Mavi Bölge'de 2'si Türkiye Pavilyonu'nda, biri Birleşmiş Milletler Pavilyonu'nda 3 yan etkinlik yapacaklarını ifade etti.

Sempozyum ile COP31'e katkı sunmak istediklerini belirten Kumbaroğlu, "Sempozyumda 100'den fazla uluslararası konukla enerji ve iklim değişikliği özelinde, jeopolitik konulardan ekonomi piyasalarına, bunların farklı boyutlarına, enerjinin arzından tüketimine kadar bütün enerji çeşitlerini içine alan bir yelpazede hem akademik hem iş dünyası hem de kamu sektörü ortak paydasında tartışıp görüşeceğiz." diye konuştu.

Sempozyumda 36 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcının bulunduğunu söyleyen Kumbaroğlu, verimli bir etkinlik gerçekleştirmeyi umduklarını kaydetti.

Sempozyum, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA
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