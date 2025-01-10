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Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

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Tunus'a ihraç edilen, tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edilen 2 bin 500 ton patatesin Mersin'de imha edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı, tespit edilen ürünlerin imha edileceğini açıkladı.

Tunus'a ihraç edilen, tespit edilen bakteri nedeniyle iadesi sağlanan 2 bin 500 ton patatesin Mersin'de imha edilmesi için çalışma başlatıldı. Tunus'a ihraç edilen 2 bin 500 ton patates, tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edildi. Patatesleri taşıyan gemi, 19 Aralık'ta Taşucu Limanı'na geldi. İmha hazırlıklarının tamamlanmasının ardından patatesler, bugün gemiden indirilmeye başlandı. Ürünlerin, Tarsus'ta bir tesiste imha edileceği belirtildi.

"ÜRÜNLERİ İMHA EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili dün Ankara'da açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalık sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz" dedi.

"ZARARIMIZ, 1 MİLYON 100 BİN DOLAR"

Patatesleri ihraç eden firmanın sorumlusu İrem Oral ise "Ülkemiz ve firmamız adına geçmiş olsun demek istiyorum. Gemimiz, 11 Kasım'da Tunus'a doğru yola çıktı. Fakat orada topraktan geldiği söylenen bakteri tespit edildi ve ülkemize iadesi istendi. Gemi 19 Aralık'ta limana geldi ancak bugün imha için rıhtıma alabildik. Bu süreçte firma maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ürünleri Nevşehir'den bir tüccardan almıştık. Ortalama zararımız, 1 milyon 100 bin dolar. Bakanlık nezdinde Tarsus'ta imhası gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (90)

Haber YorumlarıFA null:

kim bilir kaç çuval patates yedik böyle ittirdiler bizlerle

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Haber YorumlarıAlin Nore:

ürünlerini almadan önce kendiniz yapsaydınız labatuvar testlerinide zarar etmeseydiniz..

Yorum Beğen502
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Haber Yorumlarıveli İdi:

3 harfli marketlere verin,onlar bize ittirir ürünleri

Yorum Beğen401
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Yalan, mersin limanından indirimli halka

Yorum Beğen345
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıZiro Latife:

Bizim koyunlara verin zaten alım gücü yok hemen tükenir

Yorum Beğen234
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Külliyen yalan. Biz yeriz. Bizden daha aç toplumlar var. Onlar da yer. Ama beğenmedikleri ülkeler test eder kapıdan içeri bile sokmazlar. Bir de taktik dönen malları bir an ucuz ucuz bitirmek yerine biraz yüksek fiyatla çakıyorlar. Önceki hafta Ankara 'da 20 tl ye domates sattılar markette. Bisa konuşun. Orada imha etsenize herkesin gözü önünde. Niye taşıyıp masraf çıkartıyorsunuz. Yalanlarınızı yesinler.

Yorum Beğen173
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Haber Yorumlarıhayırdır:

Ee biz yedik onları

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Haber Yorumlarısadece kadir:

ülkenin tarımını bile bitirdiler.

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Haber YorumlarıMülayim:

koyunlara yedirin :)))

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıCENGAVER:

Mersinde neden patetes bu kadar ucuzladı diyordum, vaaay demekki bundanmış. stoklayacaz hemen.

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