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Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz'de Mahsur Kalan 11.000'i Aşkın Denizci İçin Tahliye Planı Açıkladı

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz'de Mahsur Kalan 11.000'i Aşkın Denizci İçin Tahliye Planı Açıkladı
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Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11.000'den fazla denizcinin tahliyesi için bir plan hazırladığını duyurdu. Operasyon, İran-ABD mutabakatı sonrası bölge ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülecek.

LONDRA, 24 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11.000'den fazla denizcinin tahliyesine yönelik bir plan hazırladığını duyurdu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Arsenio Dominguez salı günü yaptığı açıklamada, tahliye operasyonunu desteklemek amacıyla gerekli güvenlik güvencelerini aldıklarını ve güvenli seyrüsefer koşullarını teyit ettiklerini söyledi.

Dominguez, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından gündeme gelen operasyonun, İran, Umman, bölgedeki diğer ülkeler ve denizcilik sektörüyle yakın işbirliği içinde yürütüleceğini belirtti.

İran ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalanmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Dominguez, anlaşmanın aylarca süren ve binlerce denizci için zorluklara yol açıp küresel ticareti aksatan çatışmaların ardından deniz güvenliğinin yeniden tesis edilmesi ve sivil gemilere yönelik saldırıların sona erdirilmesi açısından kilit önemde bir adım olduğunu ifade etti.

Çatışmalar sırasında 14 denizcinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dominguez, bu denizcilerin küresel ticarete yaptıkları hizmetlerin unutulmayacağını vurguladı.

Dominguez, denizcilerin güvenliğini sağlama ve küresel ticaretin sürekliliğini koruma konusunda kararlı olduklarını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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