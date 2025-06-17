Hürmüz Boğazı'nda İki Petrol Tankeri Çarpıştı

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Küresel petrol arzı bakımından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda, Norveç merkezli Frontline şirketine ait petrol tankeri Front Eagle, Adalynn adlı tankerle çarpıştı. Olay sonrası 24 denizci tahliye edildi, ancak hasarın boyutu ve çevresel etkileri henüz bilinmiyor.

(ANKARA) – Küresel petrol arzı bakımından stratejik önem taşıyan İran ile Arabistan Yarımadası arasındaki Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri çarpıştı. Kazanın ardından tankerlerin birinden 24 denizci tahliye edildi.

Norveç ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'in haberine göre, Norveç merkezli Frontline şirketine ait Front Eagle adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı yakınlarında Adalynn adlı tankerle çarpıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik yetkilileri, kazanın ardından Adalynn tankerindeki 24 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Hasarın boyutu ya da çevreye zarar verip vermediğine ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

İngiliz deniz güvenlik firması Ambrey, kazaya ilişkin açıklamasında, kazanın BAE kıyılarındaki Khor Fakkan'ın 22 deniz mili doğusunda meydana geldiğini bildirdi.

Petrol taşımacılığı açısından dünyanın en kritik geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı, İran'ın güneyinde yer alıyor. İran, İsrail ile başlayan savaşın ardından boğazı kapatabileceği tehdidinde bulunmuştu. İran'ın boğazı kapatması durumunda halen 73 dolar seviyesinde olan brent petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaşmasından endişe duyuluyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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