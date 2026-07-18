İran: Hürmüz Boğazı'nda mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 gemide patlama meydana geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı sulardan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin patladığı ve alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin eylemleri nedeniyle "güvensiz ve tamamen kapalı" olduğu ifade edilerek, ABD'nin saldırıları sona erene kadar Boğaz'dan "kimyasal gübre veya bir damla petrol ve doğal gaz bile ihraç etmenin mümkün olmadığı" aktarıldı.

Denizcilerin kendi güvenlikleri için mayınlı güzergaha girmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.