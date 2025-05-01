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HÜR SEN, 1 Mayıs'ı Şanlıurfa'da Kutladı

HÜR SEN, 1 Mayıs'ı Şanlıurfa'da Kutladı
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Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şanlıurfa'da kutlayarak emek mücadelesine vurgu yaptı. Genel Başkan Levent Kuruoğlu, emeğin onurunu savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR SEN) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şanlıurfa'da kutladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen HÜR SEN üyeleri, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplandı.

Burada konuşan HÜR SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 1 Mayıs'ın emekçinin alın terinin, dayanışmanın haykırdığı gün olduğunu söyledi.

Bugün Şanlıurfa'da olduklarını belirten Kuruoğlu, "Bugün bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Emeğin onurunu savunmaktan, alın terinin hakkını istemekten, yoksulluğa karşı adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. 1 Mayıs ruhuyla insanca bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz. Bu talepler gerçekleşene dek mücadeleyi büyüteceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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