TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katıldı.

Akar, Konya Sanayi Odasınca (KSO), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın ikinci gününde fuar katılımcılarından Kraken Marine ile Malezya firması SS Rover'in iş birliği protokolü imza törenine iştirak etti.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Akar, ardından fuar merkezindeki stantları gezerek, firmalara ve ürünlere ilişkin hem Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen'den hem de firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle organizasyonları, ülkenin ve savunma sanayiinin kalkınması konusunda övünçle izledikleri ve gurur duydukları somut göstergeler olarak gördüklerini söyledi.

Fuarda katılımcı firmaların heyecanını gözlemlediklerini belirten Akar, "Büyük bir araştırma, geliştirme içindeler. Büyük bir azim ve kararlılıkla bu çalışmaları sürdürüyorlar. Biz de gerçekten geleceğe son derece ümitle bakıyoruz, güvenle bakıyoruz. Sadece ülkemizin değil, bütün dünyada ihtiyaç sahibi kimler varsa onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir planlama, bir çalışma, üretim var. Dolayısıyla bu programın sonunda inşallah hep beraber çalışarak ülkemizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konya'nın sanayileşme konusunda önemli adımlar atmaya devam ettiğini söyleyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda hep beraber karşılıklı sinerji ve milli beraberliği sağlamak suretiyle çalışmaları sürdüreceğiz ve çok daha başarılı çalışmalarda beraber olacağız. Diyoruz ki 'Cin şişeden çıktı.' Sadece savunma sanayii değil bütün alanlarda ülkemiz büyük adımlarla emin adımlarla ilerliyor, ilerleyeceğiz. Hep beraber terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Akar, "Devlet, terör örgütünün bir şekilde feshi ve silahların bırakılması için iradesini koydu. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Silahlar bırakıldı, bırakılıyor. Bunun diğer ayrıntıları da yakın bir şekilde Komisyon tarafından, ilgili arkadaşlarımız tarafından takip ediliyor. Bu çalışmalar başarılı bir şekilde sonuçlanacak ve 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan terörden kurtulacağız. 86 milyon tek yürek, tek yumruk olarak güven içinde ve refah içinde yaşayacağız." diye konuştu.

Akar, ülkenin savunma sanayii alanındaki gelişime katkı sunan firmaların yetkililerine teşekkür ederek, yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Akar'a, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de eşlik etti.