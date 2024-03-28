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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: 'Rüşvet alan da veren de melundur'

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kimseyi kayırmayacağız. Rüşvet ve israfa asla müsamaha gösterilmeyecek. Aldığımız belediyelerin kapısına inşallah 'Rüşvet alan da veren de melundur' hadis-i şerifini asacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, Gaziantep'te Seyrantepe Mahallesi'ndeki partisinin seçim irtibat bürosu önünde yaptığı konuşmada, seçime 3 gün kaldığını söyledi.

Akılları ve gönüllerinin Gazze'de olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Çünkü orada katliam devam ediyor. Orada insanlık suçları işlenmeye devam ediyor. Soykırım uygulanıyor. Orada kardeşlerimizin bazıları iftarda içecek temiz su, yiyecek bir lokma ekmek bulamıyorlar ve bulmakta zorlanıyorlar. Kan akıyor ve yine hastaneler bombalanıyor. Yardım konvoyları vuruluyor." diye konuştu.

Ülkede üç gün sonra sandıkların kurulacağını anlatan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ama birileri sanki seçime değil de savaşa gidiyor gibi bir dil kullanıyor. Sert bir söylem ile meydan meydan dolaşıyor. Eteklerinin tutuşmuş olmasından dolayı böyle bir yol, böyle bir üslup ve dil kullanıyorlar. Biz dik duracağız ama onların yaptığı gibi çirkinleşmeden, halkımızın bir grubunu, bir siyasi düşüncedeki insanlarını diğerine karşı düşmanmış gibi kışkırtmadan ve aslında hepimizin düşmanları olanların ekmeğine yağ sürmeden kampanyamızı sürdürüyoruz. Bu şekilde seçim kampanyamızı son ana kadar sürdüreceğiz."

Yapıcıoğlu, emin ve güvenilir adaylarla milletin karşısında olduklarını, yönetim anlayışlarını gittikleri yerlerde ifade ettiklerini ve birinci önceliklerinin adalet olduğunu dile getirdi.

Ehliyet ve liyakat sahibi olanlara vazifelerin teslim edileceğini vurgulayan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kimseyi kayırmayacağız. Rüşvet ve israfa asla müsamaha gösterilmeyecek. Aldığımız belediyelerin kapısına inşallah 'Rüşvet alan da veren de melundur' hadis-i şerifini asacağız. İnsanların arasında dolaşıp sorduğunuzda yerel yönetimlerde en çok israftan, yolsuzluktan ve rüşvetten şikayet ettiklerini göreceksiniz. Emin olun belediyelerin çoğunda bunlar var. Belediyeler borç denizinde yüzüyor. Pek çok belediye bu durumdadır.

Biz diyoruz ki inşallah eğer israf kesilirse, eğer kaynaklar yerli yerinde kullanılırsa belediyelerin borç almasına gerek kalmayacak, mevcut kaynaklar bütün hizmetlerin üretilmesine yetecek diyoruz. Kaynaklar heba ediliyor. Bir taraftan en temel hizmetlere para yetişmez derken diğer taraftan israf projelerine yüz milyonlarca kaynak ayrılabiliyor. İnşallah aldığımız belediyelerin yönetimlerini halkımız ile birlikte yapacağız. Her şehirde şehir istişare meclisleri kuracağız. Belediyenin bütçesini, gelir ve giderini o bölgede yaşayan tüm insanlarla paylaşacağız."

Konuşmaların ardından Yapıcıoğlu, partisinin il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu Politika Güncel Haberler

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