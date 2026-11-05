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Hong Kong zirvesinde yatırımcılar Çin'in yapay zekada öncü olacağını düşünüyor

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Hong Kong zirvesinde yatırımcılar Çin'in yapay zekada öncü olacağını düşünüyor
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Hong Kong'da sona eren 5. Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde yatırımcılar, Çin'in yapay zeka uygulamalarında öncü konuma gelebileceğini değerlendirdi. Uzmanlar gelişmiş imalat tesisleri sayesinde Çin'in fiziksel yapay zeka uygulamalarında liderlik edebileceğini belirtti.

HONG KONG, 5 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong'da çarşamba günü sona eren 5. Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'ne katılan yatırım bankacıları ve finans uzmanları, yapay zeka yarışında ticari getirilerin belirleyici olmaya başladığı yeni dönemde Çin'in uygulama alanında öncü konuma gelebileceğini düşünüyor.

Hillhouse Investment'ın kurucusu Zhang Lei, artan sermaye harcamalarının yatırım getirisine dönüşmesi yönündeki beklentilere işaret ederek, "Yapay zekanın verimlilik artışı sağlaması gerekiyor" dedi. Yatırımcıların yapay zekanın artık imalat, sağlık, hizmet ve tüketim gibi her sektörde uygulanmasını beklediğini belirten Zhang, Asya'nın diğer bölgelere kıyasla daha somut kullanım örneklerine sahip olması nedeniyle bu konuda büyük rol oynayacağını ifade etti.

New York merkezli bir yatırım şirketinde hisse senetleri yatırım direktörü olan James Lydotes, zirve sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çin'in, yapay zekanın fiziksel uygulamaları alanında liderlik edeceğini düşünüyorum. Çünkü Çin, dünyada en iyi gelişmiş imalat tesislerine sahip" dedi.

Yapay zeka inovasyonunda ABD'deki öncü laboratuvarların ve Çin'in başı çektiğini belirten Lydotes, bu alandaki yatırımlardan kazanç elde etme amacıyla Çin'deki fabrika otomasyonu alanındaki gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı geçen ay, yapay zeka ile imalat sektörünün entegrasyonunu artırmak amacıyla yeni nesil akıllı imalat politikaları hazırladığını duyurmuştu. Söz konusu politikalar, yapay zekayı tüm imalat zincirine entegre etmeyi ve firmaların maliyetlerini düşürmesine, verimliliğini artırmasına ve çeşitli pazar taleplerini daha iyi karşılamasına yardımcı olacak yeni imalat modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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