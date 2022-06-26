Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor
Xinhua - Güncel
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HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor.
HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor.
Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'daki ışık şovu, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'da cephesine ışık enstalasyonu uygulanmış bir bina, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'daki ışık şovu, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)
Xinhua / Güncel