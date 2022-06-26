Hong Kong'da Ana Vatana Dönüşün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor. HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlanıyor. Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'daki ışık şovu, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua) Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'da cephesine ışık enstalasyonu uygulanmış bir bina, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua) Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Tsim Sha Tsui'daki ışık şovu, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Güncel Haberler

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