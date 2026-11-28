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Avrupa'nın en değerli şirketlerinden Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML, ABD ile Çin arasında son derece sert ticaret gerilimlerinden birinin ortasında kalırken şirketi korumak isteyen Hollandalı milletvekillerinden ABD'ye karşı güçlü itirazlar yükseldi.

ABD Kongresinde görüşülen "Teknoloji Kontrollerinin Çok Taraflı Uyumu" (MATCH) yasası tasarısı, müttefik ülkelerin Çin'e hangi çip teknolojilerini ihraç edebileceğine dair Washington'a kendi başına karar verme yetkisi tanıyor.

Nisandan bu yana ABD Kongresinin gündeminde olan tasarı, ASML'nin Çin'e satışlarını daha da kısıtlamasının yanı sıra şirketin bu ülkede halihazırda çalışan makinelerine bakım hizmeti vermesini engellemeyi de öngörüyor.

Gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e kaçırıldığı iddialarını içeren skandal, ABD Kongresinde tasarı sürecini hızlandırırken tasarının ABD savunma bütçesine bağlanması da kabul edilme ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma, Parlamentodaki bütçe görüşmelerinde, "Şunu açıkça söyleyeyim: Hollanda'ya yasa dikte ettirilemez." diyerek kabinenin ABD tasarısının kabul edilmemesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

ABD tasarısındaki kısıtlamaların "çok ileri gittiğini" belirten Sjoerdsma, MATCH yasasını diğer ülkelerin egemenliğine zarar veren tek taraflı kararların bir örneği ve "müttefikler arasında yakışmayan" bir uygulama olduğunu aktardı.

Bakan, "Bunca zamanı ve enerjiyi aslında bir müttefikten gelen bir şeye harcamak zorunda kalmamız son derece hayal kırıcı." dedi.

Sjoerdsma, "Belki de önce Washington kendi evini düzene sokmalı, müttefiklerinden ancak ondan sonra bir şey istemeli." diyerek ABD'nin çifte standardına dikkati çekti.

Bakan, ABD'nin bir yandan müttefiklerine Çin'e yönelik çip satışlarını kısmaları için baskı yaparken diğer yandan kendisinin Çin'e "çok yüksek kaliteli yapay zeka çipleri" sattığını, bunun da Hollanda'nın titizlikle uyguladığı ihracat kontrolleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

İhracat kontrol politikasının Hollanda'nın kendi ulusal güvenlik değerlendirmelerine dayandığını hatırlatan Bakan, bu mesajı hem Pekin'e hem Washington'a ilettiklerini aktararak "Ne Batı'ya ne de Doğu'ya hesap vermek zorundayız." diyor.

Milletvekillerinden ABD'ye eleştiriler

JA21 milletvekili Michiel Hoogeveen'in meclise sunduğu önerge, MATCH yasasının mevcut haliyle "transatlantik ortaklar arasında kabul edilemez" olduğunu ve "ne Hollanda'nın ne de ABD'nin çıkarına" hizmet ettiğini vurgularken, önergede koalisyon hükümetini oluşturan Demokratlar 66 (D66), Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) ile muhalefetteki JA21, Reformcu Siyasi Parti (SGP), Volt, Hristiyan Birlik Partisi (ChristenUnie), Sosyalist Parti (SP) ve İlerici Hollanda (PRO) milletvekillerinin imzası bulunuyor.

D66 milletvekili Rob Bamenga'nın sunduğu ikinci önerge ise hükümetten Avrupa Komisyonunu MATCH yasasının ülke dışı etkili hükümlerini ortak ve açık bir şekilde reddetmeye çağırmasını istiyor.

Önergenin sahibi Hoogeveen ise ABD karşısındaki çaresizliği, "Şu anda adeta kıskaca sıkışmış durumdayız. Yalnızca ekonomik olarak değil, güvenlik açısından da ABD'ye çok bağımlıyız." sözleriyle dile getirdi.

Meclisten gelen bu geniş destek, vergi düzenlemesi nedeniyle kısa süre önce dağılmanın eşiğinden dönen D66, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) partilerinden oluşan azınlık hükümetine nefes aldırıyor.

Görüşmelerde milletvekilleri, ABD ile Avrupa'nın çıkarlarının giderek ayrıştığına dair dikkati çekerken Volt milletvekili Laurens Dassen, Amerikalıların Hollanda'yı Çin'le yürüttükleri "yapay zeka yarışının sunağında kurban ettiğini" savundu.

Dassen, "Bu meclis ABD'ye Avrupa'nın iyiliğini isteyen bir müttefik gibi yaklaşmaya devam ettiği sürece her seferinde hüsrana uğrayacağız." dedi.

Koalisyon ortağı D66'dan Bamenga da Washington'un güvenlik, ekonomi ve teknoloji alanlarında Hollanda üzerinde söylemleriyle "ortaklıktan söz sahipliğine" doğru geçtiğini söyledi ve Avrupa'nın kendi çıkarlarına sahip çıkma zamanının geldiğini kaydetti.

Koalisyonun diğer ortağı VVD'den Nicole Maes de MATCH yasasının ASML ve dolayısıyla Hollanda ekonomisi için "felaket" anlamına geldiğini belirtti.

Jetten, konuyu Trump'la konuşmak istiyor

Başbakan Rob Jetten de hükümetin haftalık basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD tasarısını "orantısız" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirirken konuyu aralıkta Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini açıkladı.

Jetten, "Bu, Amerikalıların ve Çinlilerin Avrupa'ya bağımlı olduğu az sayıdaki teknolojiden biri ve bu eşsiz konumu var gücümüzle korumalıyız." dedi.

Bu hafta Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşen Dışişleri Bakanı Tom Berendsen de "MATCH yasası çıkmamalı, en önemli olan bu." diyerek diğer ülkelere tek taraflı kural dayatan bir yasanın masadan kalkması gerektiğini söyledi.

Müttefiklik sorgulanıyor

MATCH yasasıyla yeniden gün yüzüne çıkan çip savaşları, Hollanda'nın yıllardır ABD baskısıyla aldığı kararları da yeniden gündeme taşıdı.

Hollanda, 2019'da ABD baskısıyla ASML'nin en ileri EUV makinelerinin Çin'e satışını durdurmuş, 2023'te de Washington'un ülke dışında etkili yaptırım tehdidinin ardından daha düşük seviyeli DUV makinelerine kısıtlama getirmişti.

Clingendael Enstitüsünden jeopolitik uzmanı Frans-Paul van der Putten, de Volkskrant gazetesine ABD tasarısının yasalaşması halinde iki ülke arasında "gönüllü uyumun görüntüsüne bile yer kalmayacağını" söyleyerek, Hollanda hükümetinin ABD ile ilişkilere körü körüne güvenen, eskimiş bir jeopolitik bakışla hareket ettiğini değerlendirdi.

Küresel litografi pazarının yüzde 94'ünü elinde bulunduran ve EUV sistemlerini üretebilen tek şirket olan ASML, gelirinin yaklaşık yüzde 20'sini Çin'den elde ediyor.

Şirketin geliri, yapay zeka kaynaklı talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 55 artışla 11,66 milyar avroya çıkmıştı.

Kaynak: AA