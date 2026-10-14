Hollanda Meclisi, UCM'nin ödeme erişimi için hükümete araştırma önergesini kabul etti

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Hollanda Meclisi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) uluslararası ödeme sistemlerine erişimini sürdürebilmesi için hükümetin seçenekleri araştırmasını öngören önergeyi kabul etti.

D66 milletvekili Hanneke van der Werf'in, İlerici Parti (PRO) milletvekili Kati Piri, Sosyalist Parti milletvekili Sarah Dobbe ve Hristiyan Demokratlar milletvekili Maes van Lanschot ile 8 Ekim'de sunduğu önerge, ABD'nin UCM'ye kurum olarak yaptırım kararını açıklamasından bir gün önce meclise getirildi.

Önergede, hükümetin Hollanda Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası ile işbirliği yaparak, UCM'nin ve yaptırımlardan etkilenen diğer tüzel kişilerin uluslararası ödeme sistemlerine erişiminin nasıl güvence altına alınabileceğini araştırması istendi.

Bu ödemelerin bir kamu finans kuruluşu üzerinden yapılması da seçenekler arasında sayılan önergede, böylece söz konusu kurumların dış yaptırım baskısı altında da mali yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edebileceği belirtildi.

Önergede, üçüncü ülkelerin bağımsız uluslararası bir yargı kurumunun ödeme sistemlerine erişip erişemeyeceğini dolaylı yoldan belirleyebilmesinin istenmeyen bir durum olduğu ifade edilirken, Hollanda'nın ev sahibi ülke olarak UCM'nin işleyişinin sürekliliği konusunda özel bir sorumluluğu bulunduğu vurgulandı.

Hollanda'nın Avrupa'nın diğer büyük güçler karşısındaki egemenliğini güçlendirmek için AB içinde öncü rol üstlenmesi gerektiği kaydedilen önergeye Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in olumlu yaklaştığı ve öneriyi getiren milletvekillerinin partilerinin yanı sıra koalisyondaki diğer partiler ve muhalefetteki partilerin çoğu tarafından da desteklendiği belirtildi.

ABD'nin Nisan 2027'de yürürlüğe girecek yaptırımları, UCM'ye finansal hizmet sunulmasının yasaklanmasını da içeriyor.

Mecliste, DENK milletvekili Stephan van Baarle'nin ABD ve İsrail'in UCM'yi zayıflatma ve yıldırma girişimlerinin kınanmasını ve iki ülkenin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını öngören önergeleri ise reddedildi.

PRO milletvekili Suzanne Kröger'in Gazze Şeridi'ndeki çocukların münferit durumlarda tedavi için Hollanda'ya getirilmesini isteyen önergesi ve yine Van Baarle'nin Filistin'e destek gösterilerinin kısıtlanmamasını isteyen önergesi kabul edilmedi.

Kaynak: AA