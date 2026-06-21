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Hollanda, İsveç'i 5-1 Mağlup Etti

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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 yenerek puanını 4'e çıkardı. Cody Gakpo, turnuvanın 100. golünü attı.

(HOUSTON ) - 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Hollanda puanını 4'e yükseltirken, İsveç 3 puanda kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç, NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda 5-1 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikalarda Cody Gakpo ile 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. İsveç'in tek golü ise 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Cody Gakpo, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golünü atan oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 4'e yükseltti. İsveç ise 3 puanda kaldı.

F Grubu'nda son hafta karşılaşmalarında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında puan mücadelesi verecek.

Kaynak: ANKA
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