Haberler

Hollanda, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda Dışişleri Bakanı David Van Weel, İran'daki barışçıl gösterilerin kanlı bir şekilde bastırılmasını protesto etmek amacıyla İran Büyükelçisi'ni çağırdığını duyurdu. Bakan, İran'dan insan haklarına saygı göstermesini beklediklerini ifade etti.

Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David Van Weel, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Bakan David Van Weel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki barışçıl gösterilerin kanlı bir şekilde bastırılmasından derin bir şok içindeyim. Avrupalı ortaklarımızla koordinasyon içinde, barışçıl protestoculara yönelik aşırı şiddeti, geniş çaplı keyfi tutuklamaları ve internet kesintilerini resmi olarak protesto etmek için İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdım." ifadelerini kullandı.

İran'dan, temel insan haklarına saygı göstermesini ve internet erişimini yeniden sağlamasını beklediklerini dile getiren Van Weel, "Hollanda, İran'daki insan hakları ihlallerine karşı Avrupa yaptırımlarını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim