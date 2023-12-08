Hizmete açılan Yağdonduran Tüneli zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanarak trafiğe açılan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas- Malatya kara yolunda özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Yağdonduran Geçidi'nde, güvenli geçişi sağlayacak Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı.

Yapımına 2016 yılında başlanan tünel, son teknoloji ile inşa edildi. "Türkiye'de ilk kez uzaktan kontrollü yangın söndürme sisteminin de bulunduğu" belirtilen tünel, çok sayıda kamera ile izleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, uzun süredir vatandaşların beklediği Yağdonduran Tüneli'nin hizmete girdiğini müjdeledi.

Tünelin hayırlı olmasını dileyen Şimşek "Burası, özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kaybının yaşandığı kazalar da oluyordu. Artık bu geçit kolay bir şekilde aşılabilecek. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek." ifadelerini kullandı.

Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak

Tünel sayesinde araçların yakıt ve zamandan tasarruf edeceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yol, tünelle birlikte yaklaşık 2 kilometre kısalmış durumda, seyahat süresi de yine yaklaşık 10 dakika daha azaldı. Bu tüneli kullanacak tüm vatandaşlarımıza kazasız ve güvenli yolculuklar diliyorum. Bu yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarım sunuyorum."