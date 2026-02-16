Haberler

Tüik: Hizmet Üretim Endeksi 2025 Yılında Yüzde 4,2 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı aralık ayında hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde artış, gayrimenkul hizmetlerinde ise azalma yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi 2025 yılında yüzde 4,2 arttı.

TÜİK, aralık ayına ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Aynı ayda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,2,  bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,0 artış gösterdi, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı. Aynı dönemde, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,0, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,6 arttı.

Hizmet üretim endeksinde aylık yüzde 1,0 artış

Hizmet üretim endeksinin, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttığı belirlendi. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 artarken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5 azaldı. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 artış gösterdi, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,3 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 azaldı.

