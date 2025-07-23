Hizan'da Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başlatıldı

Hizan'da Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başlatıldı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Kazı çalışmaları ile birlikte ilçeye doğal gaz hizmeti ulaştırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Yahya Şam, projenin ilçenin yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Hizan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğal gaz hatlarının çekilmesi için kazı çalışmaları yapılıyor.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'nun destekleriyle yapılan çalışmayla ilçede doğal gaz hizmetinin kısa sürede vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Yahya Şam, ilçeyi daha yaşanabilir hale geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Şam, "Doğal gaz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak en önemli projelerimizden biridir. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
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