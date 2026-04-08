Hırvatistan ve Slovenya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Hırvatistan ve Slovenya, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında sağlanan 2 haftalık ateşkesi ekonomi açısından olumlu bulduğunu ve memnun olduğunu söyledi.

Barışın sağlanmasını istediklerini aktaran Plenkovic, "Dünya genelindeki piyasaların iyi habere tepki verdiğini görüyorum, petrol fiyatları şimdiden düşüyor, bu bizim için de iyi." dedi.

Plenkovic, iki haftalık süreci takip edeceklerini belirterek, uluslararası gelişmelerin özellikle enerji fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Slovenya hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da ateşkesin sağlanması dolayısıyla memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, Hürmüz Boğazı'nın güvenli seyrüsefer için geçici olarak yeniden açılmasının bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, anlaşmanın eksiksiz uygulanması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in de Lübnan ve işgal altındaki Filistin toprakları dahil olmak üzere etkilenen tüm bölgelerde ateşkes ve istikrarın tesisine yönelik çabalara iştirak edeceğine inanmaktayız. Yalnızca kapsayıcı, koordineli ve kurallara dayalı bir yaklaşım bölgede kalıcı istikrarı tesis edebilir. Slovenya, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla BM'nin rolü de dahil olmak üzere uluslararası toplumun diplomatik çabalarını desteklemeye devam edecektir."

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.