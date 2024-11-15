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Hırvatistan, Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA Satın Alacak

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Hırvatistan, Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine Türk üretimi altı adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın almak için 86,4 milyon euro ödeyecek.

- Hırvatistan, Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alacak

ZAGREB - Hırvatistan hükümeti, Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine altı adet Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alınmasına karar verdi.

Hırvatistan hükümetinin bugün gerçekleştirilen oturumunda, Hırvatistan Savunma Bakanlığı'nın Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı tedariki talebine onay verdi.

Hükümet toplantısında konuşan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, "Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının tedarik edilmesine ilişkin acil ve öncelikli bir ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Baykar Makina San. ve Tic. A.Ş. ise Hırvatistan Cumhuriyeti için "kapsamlı paket" modeliyle Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemi için bilgilendirici bir teklif ve konfigürasyon önerisi sundu. Konfigürasyon, keşif amaçlı elektro-optik kameralarla donatılmış altı hava aracı, başlangıç silah setini kapsıyor" dedi.

Hırvat bakanın açıklamasına göre Hırvatistan, satın alınacak Bayraktar TB2 sistemleri için yaklaşık 86,4 milyon euro ödeme yapacak.

Hırvatistan hükümeti tarafından bugünkü oturumda kabul edilen karar metninde, Baykar tarafından sunulan paketin, kamera ve silah sistemleriyle donatılmış İHA'ların yanı sıra komuta ve kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer kontrol istasyonları, yer veri istasyonları, 4 bin saatlik uçuş için yeterli olacak miktarda yedek parça başlangıç seti, Türkiye'den uzmanların iki yıl Hırvatistan'da kalmaları, Türkiye'de eğitim ve paketin tamamının Hırvatistan'a transferini içerdiğine dikkat çekildi.

14 Kasım tarihli kararda ayrıca, "Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemi, sınır gözetimi, yangın izleme, balıkçılık kontrolü gibi alanlarda etkili ve faydalı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu sistem, güvenlik ve istihbarat teşkilatları, İçişleri Bakanlığı, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı ile Mekansal Planlama, İnşaat ve Devlet Mülkiyeti Bakanlığı tarafından da kullanılabilir" denildi.

Hırvatistan, Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA Satın Alacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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