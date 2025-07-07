Hindistan ve Malezya Liderlerinden BRICS Zirvesi'nde Ticaret ve Güvenlik Görüşmeleri

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Brezilya'daki BRICS Zirvesi'nde ikili ilişkiler, ticaret, savunma ve bölgesel güvenlik konularını ele aldılar.

Hindistan ve Malezya liderleri, Brezilya'daki BRICS Zirvesi kapsamında, ticaret ve savunma dahil ikili ilişkiler ile bölgesel güvenlik durumunu ele aldı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi devam ediyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Liderler görüşmede "ticaret ve yatırım, savunma, eğitim, sağlık hizmetleri, turizm ve halklar arası temaslar dahil olmak üzere Hindistan ve Malezya arasındaki ikili ilişkilerdeki" ilerlemeyi gözden geçirdi.

Görüşmede bölgesel güvenlik durumunu ele alan Modi ve Enver, "çok taraflı arena ve bölgesel güvenlik" alanındaki işbirliğini de ele aldı.

Modi, görüşmeye yönelik açıklamasında, "yenilenebilir enerji ve altyapı dahil sektörlerin ikili ilişkilerin güçlü şekilde büyüdüğü alanlar" olduğunu söyledi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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