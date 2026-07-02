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Hindistan ve Japonya, yapay zeka, kritik mineraller ve enerji alanlarında işbirliğine gidiyor

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Hindistan ve Japonya, yapay zeka, kritik mineraller ve enerji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladı. Ayrıca Quad çerçevesinde savunma projesi ve biyogaz tesisleri kurulması kararlaştırıldı.

Hindistan ve Japonya, yapay zeka, kritik mineraller ve enerji alanlarında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine üç günlük resmi ziyarette bulunan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kabul etti.

Hindistan ve Japonya, görüşme öncesinde yapay zeka, kritik mineraller ve enerji alanlarında bir dizi işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Görüşmenin ardından basına konuşan Modi, "Japonya'nın hassas teknolojisi ile Hindistan'ın yazılım kabiliyetlerinin bir araya gelmesi, küresel yapay zeka gelişimine yeni bir ivme ve güç kazandıracaktır." dedi.

Modi, iki ülkenin Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ittifakın mensubu olarak savunma sektöründeki ilk ortak geliştirme projesine ilişkin anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Ayrıca, Modi, Hindistan-Japonya Biyogaz Girişimi kapsamında Hindistan'da 1000 biyogaz ve organik gübre tesisi kurulmasının kararlaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi, bölgesel barış ve istikrara işaret etti

Japonya Başbakanı Takaiçi ise basın mensuplarına Hindistan ile güçlerini bir araya getirmeleri gerektiğini belirterek, bugün başlatılan girişimlerin barışın yolunu açacağını söyledi.

Takaiçi, bölgenin en büyük demokratik ve piyasa ekonomilerine sahip iki ülkesi olarak bugün önemli girişimlerde bulunduklarını, anlaşmaların bölgede barış, istikrar ve ilerlemenin yolunu açacağını aktardı.

Öte yandan, Takaiçi, ülkesinin, Hindistan'ın Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyeliğini desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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