Hindistan-Orta Asya Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi

Çok yönlü işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan Hindistan- Orta Asya Diyaloğu Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlendi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın ev sahipliğindeki toplantıya Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov katıldı.

Ortak bildiride taraflar, Hindistan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki kültürel ve tarihsel bağlara dikkati çekerek, ileriye dönük kapsamlı ve kalıcı ortaklığı geliştirme taahhüdünü yineledi.

Diyaloğun çok boyutlu işbirliğini güçlendirmek ve ortak meydan okumaları ele almak açısından önemli platform olduğunu vurgulayan taraflar, Hindistan ile Orta Asya arasındaki işbirliğinin bölgesel barışı, güvenliği, istikrarı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve refahı artırmayı amaçladığını kaydetti.

Bakanlar, karşılıklı ticaret ve yatırım seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, özellikle ilaç, bilgi teknolojileri, tarım, enerji, tekstil, değerli taşlar ve mücevherat gibi sektörlerdeki işbirliğinin genişletilmesi kapsamında çaba göstermenin önemine dikkati çekti.

Çalışma grubunun kurulması kararlaştırıldı

Dijital ödeme sistemleri ve ulusal para birimleriyle ticaretin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen bakanlar, bu amaçla ortak çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdı.

Ulaştırma alanında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun (INSTC) etkin kullanımının önemi vurgulanırken Türkmenistan ve Özbekistan'ın INSTC üyeliğine Hindistan'ın desteği teyit edildi.

Bakanlar, tıbbi turizm de dahil olmak üzere sağlık sektöründeki işbirliğini derinleştirme arzularını dile getirdi.

Hindistan'ın "Tek Dünya, Tek Sağlık" vizyonunu takiben taraflar, sağlık hizmetleri altyapısı ile tıbbi hizmeti geliştirmek ve Orta Asya ülkelerinde geleneksel tıbbı teşvik etmek için birlikte çalışma konusunda uzlaştı.

Sağlığın yanı sıra teknoloji ve nadir toprak elementleri alanlarındaki işbirliğini ele alan taraflar, bölgedeki terörizm ve diğer zorluklarla mücadele çabalarını güçlendirmek için Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin ulusal güvenlik konseyleri arasında düzenli istişareler yapılmasının önemine dikkati çekti.

Hindistan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki kültürel bağları ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini vurgulayan bakanlar, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliği adaylığına verdikleri desteği yineledi.

Bakanlar, ayrıca Hindistan-Orta Asya Diyaloğu'nun gelecek toplantısını 2026'da yapmayı kararlaştırdı.