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Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

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YENİ DELHİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2022 FDCI Hindistan Moda Haftası, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenleniyor. Sahnede birçok ünlü Hindistanlı modacının kreasyonlarını sergileyen modeller, tasarımda çeşitliliği ve çekiciliği ustaca ortaya koydular.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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