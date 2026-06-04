Hindistan Başbakanı Modi, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştü.

Modi, Hindistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rodriguez ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Rudrendra Tandon, görüşmede tarafların enerji işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandığını belirtti.

Ülkesinin yeni enerji kaynakları aradığını ifade eden Tandon, Venezuela'nın son dönemde Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçilerinden biri haline geldiğini söyledi.

Tandon, görüşmede Hindistanlı şirketlerin Venezuela'ya yatırım yapması için fırsatların da ele alındığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de görüşen Rodriguez'in Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Rodriguez'in ayrıca, Hindistan'ın enerji, ilaç ve otomotiv sektörlerindeki tesisleri ziyaret etmesi planlanıyor.