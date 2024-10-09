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Makarna fabrikasında çıkan patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

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Sakarya'daki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki işçi Güven Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Güven Albayrak, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Albayrak'ın cenazesinin Düzce'nin Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde defnedileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden 27 yaşındaki Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı. Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ, 4 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Makarna fabrikasında çıkan patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi
Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

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