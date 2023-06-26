Hendek'te Yağışın Ardından Yol Onarım Çalışmaları Sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kuvvetli yağışın ardından hasar gören yolda alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçen hafta mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşen yağışlardan dolayı oluşan sel ve su baskınlarının yaralarını sarmaya devam ediyor. Hendek Uludere mevkisinin ulaşım güzergahı olan ve yağışlar sonrası hasar gören yolun altyapısını onarmak için gece gündüz çalışma yürütülüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kuvvetli yağışın ardından hasar gören yolda alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçen hafta mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşen yağışlardan dolayı oluşan sel ve su baskınlarının yaralarını sarmaya devam ediyor.

Hendek Uludere mevkisinin ulaşım güzergahı olan ve yağışlar sonrası hasar gören yolun altyapısını onarmak için gece gündüz çalışma yürütülüyor.

İlçe belediyesiyle işbirliği halinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üst yapının en kısa sürede onarılarak yolun sorunsuz ve güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması için mücadele ediyor.

Kurumun açıklamasında şu bilgiler de yer aldı:

"Mevsim normallerinin üzerinde gelen yağışlara rağmen güçlü altyapı ağımız sayesinde şehrimizde can kaybına neden olabilecek çok büyük olumsuzluklar yaşanmadı. Yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahale edilerek vatandaşlarımızın mağduriyeti kısa sürede giderildi. Hendek Uludere mevkisinde ise selle beraber kopan yol, altyapı hatlarını da beraberinde kopartmış. Ekiplerimiz gece dahi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısını kısa sürede yenileyeceğimiz bölgemizin üst yapısı da Büyükşehir ekipleri çalışmaları sonrasında ulaşıma açılacak."