Hendek'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 553 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 553 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.