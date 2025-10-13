Hedef 2030'da 100 Milyar Dolar: Turcorn 100 Programı ile Teknogirişimlere Destek

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Turcorn 100 programlarıyla teknogirişimlere yolculuklarında destek olduklarını belirterek, 2030'a kadar toplamda 100 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı da hedeflediklerini söyledi.

Uzun, Dubai'de düzenlenen dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global 2025'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fuarın, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olduğunu belirten Uzun, yaklaşık 7 bin firmanın buraya katıldığını ve 200 binin üzerinde kişinin fuarı ziyaret ettiğini anlattı.

Uzun, 2 binin üzerinde start-up ve teknogirişimin de buraya katılarak potansiyel yatırımcılarıyla görüşebildiğini vurgulayarak, bunun da önemli bir nokta olduğuna işaret etti.

İlk kez mayıs ayında Paris'teki bir etkinlikte "lounge" konseptini tanıttıklarını anımsatan Uzun, burada da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile ortak "Turcorn-Invest in Türkiye" konsepti yaptıklarını söyledi.

Uzun, konsepte ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bizim uluslararası etkinliklere teknogirişimlerle katılma amacımız, onlara Turcorn (unicorn) yolculuklarında destek olmak ve daha hızlı şekilde yatırım bulmalarını sağlamak. Dolayısıyla onları yol göstericilerle buluşturarak, yatırıma daha hızlı erişmelerini sağlıyoruz. Burada fuar genelinde girişimlere bir ekran ve küçük bir stant alanı veriliyor ve fuar boyunca orada buldukları müşteriye kendilerini anlatmaları isteniyor. Biz biraz farklı yaklaşalım denedik, girişimlerimiz serbest bir şekilde etkinlik alanını gezsinler, orada potansiyel müşteri ya da yatırımcı buldukları zaman buradaki 'lounge' alanına getirerek, Türk mutfağından seçkiler eşliğinde görüşmeler gerçekleştirsinler istedik. Aynı zamanda bir de ilk kez dönüştürülebilir stant alanı konsepti yaptık. Orada da bizim standımızın bir köşesinde kenarında arkasında dev led ekranın olduğu bir alanı belli sürelerle, belli periyotlarla bu girişimlere tahsis ettik. O alan o süreliğine onların, sanki stant açmışlar gibi kullanımına sunduk. Dileyen girişimler ürününü koyup stant açmış gibi müşterilerle buluşabiliyor. Bir hibrit bir katılımla birlikte burada Turcorn Lounge konseptini biraz daha geliştirmiş olduk."

Hedef 2030'da 100 milyar dolar değerlemeye ulaşmak

Turcorn 100 Programı'nda 33 girişimleri olduğunu aktaran Uzun, Yatırım Ofisi ile gelen firmalarla birlikte toplam 22 girişimle burada yer aldıklarını anlattı.

Uzun, Turcorn olmanın yolunun küreselleşmekten geçtiğini belirterek, küreselleşmek için de uluslararası müşterilere ulaşmanın önemli olduğunu ifade etti.

Firmaların, uluslararası etkinlikte boy göstermesini tavsiye eden Uzun, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte bir firmamız 6 ülkeyle sözleşme imzalayacak. Onun hazırlığını yapıyoruz. Bir diğer girişimimiz burada yabancı yatırımcısını getirecek, diğer girişimlerle buluşmasını sağlayacak. Yani bir işbirliği ortamı çoktan doğmuş durumda. Beklentimiz bunun büyümesi ve teknogirişimlerimizin küreselleşmesini hızlandırmak. Biz 2030'da Turcornlarımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Bu tür etkinlikler de hedefimize ulaşma noktasında katkı veriyor çünkü Turcorn olmanın yolu küreselleşmeden geçiyor. Dolayısıyla Turcorn olma potansiyeli olan girişimlerimizi 'turcorn.gov.tr' adresine girerek başvuru yapmaya davet ediyoruz."