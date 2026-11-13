He Lifeng, Invesco CEO'suyla görüşerek yatırım işbirliğini olumlu karşıladı

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BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Invesco da dahil olmak üzere, tüm ülkelerden şirketlerin Çin ile yatırım işbirliğini karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde daha da derinleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Invesco Başkanı ve CEO'su Andrew Schlossberg ile bir araya geldi.

Çin'in ekonomik büyüme ivmesinin inovasyona yöneldiğini ve ekonomik yapısının iyileştiğini kaydeden He, bu durumun ülkenin güçlü direncini ve canlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. He, Çin'in planları doğrultusunda finans sektörünün yüksek kaliteli gelişimini ilerlettiğini ve finans sektörünün dışa açılımını üst düzeyde genişlettiğini sözlerine ekledi.

Schlossberg ise Çin ekonomisinin görünümü konusunda iyimser olduğunu belirterek, tatbiki işbirliğini genişletmek üzere Çin pazarındaki faaliyetlerini derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua