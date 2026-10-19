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He Lifeng, 15. Beş Yıllık Plan döneminde dışa açılımı sürdüreceklerini söyledi

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He Lifeng, 15. Beş Yıllık Plan döneminde dışa açılımı sürdüreceklerini söyledi
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin Yatırım Şirketi'nin uluslararası danışma komitesi üyeleriyle görüştü. He, Çin ekonomisinin inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli büyümeye ilerlediğini belirterek 15. Beş Yıllık Plan döneminde üst düzey dışa açılımı sürdüreceklerini söyledi.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, başkent Beijing'de Çin'in ulusal varlık fonu Çin Yatırım Şirketi'nin uluslararası danışma komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He pazar günkü görüşmede, Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı seyrini koruyup, inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli büyümeye doğru ilerlediğini söyledi. He, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) üst düzey dışa açılımı kararlılıkla sürdüreceklerini ve finansal sistem reformunu derinleştireceklerini ifade etti.

Komite üyelerinden Çin'in reform ve dışa açılım süreçleri ile Çin Yatırım Şirketi'nin gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunmaya devam etmelerini ve köprü işlevi görmeyi sürdürmelerini isteyen He, Çin'in ekonomik kalkınmasını ve Çin ile diğer ülkeler arasındaki etkileşim ve işbirliğini aktif şekilde desteklemelerini temenni etti.

Komite üyeleri ise Çin ekonomisinin ve finans piyasalarının geleceğine yönelik güvenlerinin tam olduğunu dile getirerek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin derinleştirilmesine yetkinlikleriyle katkıda bulunmayı sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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