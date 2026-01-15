Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TOBB toplantısındaki iddialara ilişkin açıklama

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Ocak'ta gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısında iddialara yanıt vererek, toplantının samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti ve Kamuoyunda yayılan dedikodulara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek'in 6 Ocak'ta katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantısıyla ilgili iddialara ilişkin, "Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı iş dünyası temsilcileriyle, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır" denildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 6 Ocak tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılmıştır. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı iş dünyası temsilcileriyle samimi bir atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir. Toplantının süresinden anlaşılacağı üzere, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır. Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı. Bu çerçevede; basına kapalı bir toplantıyı günler sonra bilinçli algı oluşturma gayreti ile üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır. Kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi ve kamuoyunun bu tarz yönlendirmelere karşı dikkatli olması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

