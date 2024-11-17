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Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, alkollü içecek imalatı yapan firmalar üzerinde 22 ilde eş zamanlı fiili envanter sayımı gerçekleştiriyor. Kayıt dışılığın önlenmesine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, "Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda haklarında tespit yapılan mükellefler vergi incelemesine alınacak." dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, tütünün ardından şimdi de alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı yapıyor.

ALKOLLÜ İÇECEK SEKTÖRÜNE DENETİM

Bakanlık ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla sektörlerdeki kayıt dışılığa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, tütün ve tütün mamulleri sektörünün ardından gözünü alkollü içecek imalatı yapan firmalara çevirdi. Ekipler, yaz aylarında sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde eş zamanlı fiili sayım yapmıştı.

EKİPLER 22 İLDE HAREKETE GEÇTİ

Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter çalışması başlattı. Tütün ve alkollü içecek sektöründe fiili envanter çalışmasıyla bu yıl stokları sayılan şirketler çoğunlukla büyük mükelleflerden oluştu. Bu şirketlerin ciro toplamının yaklaşık 100 milyar lira hacme sahip olduğu belirlendi.

Denetimlerde, sektördeki kayıt dışı alım ve satım yapılması, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmemesi gibi sebeplerle ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ile diğer vergiler yönünden oluşan muhtemel vergi kayıp ve kaçağının varlığı araştırılıyor. Çalışmalar sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından alınan verilerden de yararlanıldı. Sayım yapılan riskli mükelleflerin belirlenmesinde bu veriler de dikkate alındı.

BAKAN ŞİMŞEK: TESPİT EDİLENLER VERGİ İNCELEMESİNE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik yürütülen mücadele kapsamında saha çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda haklarında tespit yapılan mükellefler vergi incelemesine alınacak. Tüm sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz."

Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda

Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İsrarla vatandaşı aptal yerine koymayın sadece bir seferlik şatafatlı yurtdışı gezilerini kısmanız bu radarlama işinden daha ekonomik olur

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Haber YorumlarıSalih Kurt:

Nereye gidiyor bu vergiler millete ne faydası var onu da açıklasana.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Alkole para veren adam durumu iyi olan adamdır, en üst vergi numarasını geçirin berduşlara.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

israf ve tasarruf söylemi tuvalete 100. koruma konvoy ile gitmeyin işte tasarruf örneği devamı var da. hangisi örnek verelim

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

illa bakan emir verecek, maliye isini bilmiyor, maliye mufettisleri 7/24 denetim yapacak, para lazim para...

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