Bakanlık onlarca personel alacak

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavın yazılı aşaması 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.