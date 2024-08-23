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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstifa İddialarını Yalanladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa iddialarını yalanlayarak görevinin başında olduğunu belirtti. Şimşek, ekonomik istikrar ve reform programının başarıyla ilerlediğini ifade etti.

(ANKARA)- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkındaki 'istifa' iddialarını yanıtlayarak görevinin başında olduğunu dile getirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor" ifadesini kullandı.

Aldıkları büyük ve zor sorumluluğun farkında olduklarını dile getiren Şimşek, "Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur. Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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