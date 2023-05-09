Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, Anamur'da muhtarlarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Elitaş, Anamur Belediyesinin meclis salonunda düzenlenen toplantıda, ilçede 6 Mayıs'ta fırtınayla oluşan hortumdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Muhtarların sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmak için bir araya geldiklerini belirten Elitaş, katılımcıların taleplerini dinledi.

İlçede tamamlanan ve devam eden yatırımların anlatıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve muhtarlar katıldı.