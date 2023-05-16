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Hayrabolu SYDV nisanda bin 696 kişiye yardım yaptı

Hayrabolu SYDV nisanda bin 696 kişiye yardım yaptı

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Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki bin 696 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki bin 696 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, nisan ayında bin 696 ihtiyaç sahibine, 2 milyon 789 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel

Eyüp Fırat Fırat Güncel Haberler

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